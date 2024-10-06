ABD basını yazdı! İsrail’in sinsi planı ortaya çıktı: Çağrı cihazı saldırıları yıllar önce planlanmış

İsrail, Lübnan'da 17 ve 18 Eylül tarihlerinde Hizbullah'a ait olan iletişim cihazlarını patlatmıştı.

Patlayıcıların infilak etmesi sonucu, iki gün içerisinde en az 40 kişi öldü, binlercesi de yaralandı. Hem Hizbullah mensupları hem de Lübnanlı sivillerin ölümüne yol açan patlamalar, Hizbullah'ın güvenlik uygulamalarını sorgulattı.

SİBER SALDIRI YILLAR ÖNCE PLANLANMIŞ

Washington Post, İsrail'in karanlık istihbarat servisi Mossad'ın, Gazze savaşından bir yıl önce, 2022'de çağrı cihazlarını patlayıcılarla doldurma planına başladığını bildirdi.

Bu planı uygulamaya koyma fikri, Mossad'ın, 2015 yılı gibi erken bir tarihte Hizbullah'ın telsizlerini patlayıcılarla doldurduğu ve patlatılması gereken tarihe kadar onlara dokunmadığı planın ardından geldi.

MOSSAD UZUN ZAMANDIR DİNLİYORDU

Uzun zamandır İsrail'in düşmanı olan Hizbullah, düşmanlarının istihbarat toplamasını engellemek amacıyla düşük kaliteli teknoloji cihazları kullanıyordu. Ancak düşük kalite cihazlar İsrail'in istihbarat toplamasını engelleyemedi. Washington Post, Mossad'ın dokuz yıl önce Lübnan'a bubi tuzaklı telsizler yerleştirmeye başladığını, her cihaza büyük boy bir pil takımı, gizli bir patlayıcı ve İsrail'in iletişimleri dinlemesine olanak tanıyan bir iletim sistemi yerleştirdiğini ortaya koydu. İsrailliler, birkaç yıldır Hizbullah'ı dinlemekle ve istedikleri zaman bombaları patlatma seçeneğini ellerinde tutmakla yetiniyorlardı.

MOSSAD PLANI BÜYÜTMEYE KARAR VERDİ

Ancak yeni bir fırsat gören Mossad, planı büyütmeye karar verdi. Dünya çapında dağıtımı olan bir ürün buldu. Bu ürün Hizbullah'ın şüphelerini uyandırabilecek İsrail veya Yahudi çıkarlarıyla hiçbir bağlantısı olmayan tanınmış bir ticari markanın Tayvan menşeli Apollo çağrı cihazıydı. Mossad, hemen bu cihazları satın aldı.



HİZBULLAH BÖYLE KANDIRILDI

Hizbullah'a yapılan satış teklifi, onların güvendiği ve Apollo ile bağlantıları bulunan bir pazarlama yetkilisinden geldi. Pazarlama yetkilisi, Hizbullah ile temas halindeydi ve onlara yeni çağrı cihazının çok daha iyi olduğunu aktardı. Washington Post'un görüştüğü bu yetkilinin ismi kaynaklar tarafından açıklanmadı.

İsrailli bir yetkiliye göre, Hizbullah'a AR924 modeli satıldı. Yetkili, AR924'ün en önemli satış kozlarından birinin "kabloyla şarj edilebilmesi" olduğunu bildirdi. Ayrıca pillerin daha uzun ömürlü olduğunu da ekledi.

PATLAYICILAR NEREDEYSE GÖRÜNMEZ

Her biri hafif olan Mossad çağrı cihazları, pil takımının içinde ciddi hasara yol açabilecek ve görünmeyecek kadar küçük güçlü bir patlayıcıya sahipti.

Bomba bataryası bileşeninin o kadar dikkatli bir şekilde gizlendiği bildiriliyor ki, Hizbullah cihazları söküp incelemeye alsa dahi göremeyecekti.

SİNSİ PLAN ORTAYA ÇIKTI

Mossad'ın mümkün olduğunca çok sayıda insanı yaralamak veya öldürmek için başvurduğu bir diğer taktik ise patlayıcıları tetikleyen sinyalin iki ele aynı anda ihtiyaç duymasıydı. Çağrı cihazlarının, yalnızca kullanan kişi, iki eliyle tuttuğunda erişilebilen özel bir "şifreli mesaj" işlevi vardı ve Mossad bunu patlayıcıyı patlatma talimatını gizlemek için kullandı. Yetkili, meydana gelen patlamada kullanıcıların büyük ihtimalle iki elini de yaralayacağını ve dolayısıyla savaşamayacaklarını ifade etti.



ÇOCUKLAR DA KATLEDİLDİ

Ancak saldırıda sadece Hizbullah mensupları öldürülmedi. Sekiz yaşındaki Fatima Abdullah da dahil olmak üzere çocuklar da çağrı cihazı patlamalarında öldürüldü. Genç kız, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ndeki Saraain El Faouqa köyündeki ailesinin evindeki mutfakta ders çalışırken kablosuz çağrı cihazının bip sesini duydu.



Dokuz yaşındaki arkadaşı Ali Abdullah, "Fatima'nın kanepede oturduğunu ve ders çalışırken çağrı cihazının öttüğünü, ardından dışarıdaki babasına vermek için harekete geçtiğini, ancak cihazın elinde patladığını," bildirdi. 17 ve 18 Eylül'deki patlamalardan bu yana Hizbullah ile İsrail arasındaki şiddet önemli ölçüde arttı, iki grup şu anda Lübnan'ın güneyinde şiddetli bir şekilde çatışıyor.