Dünya Gazze için ayakta! A Haber gösterilerin merkezinde

LONDRA'DA PROTESTOCULAR FİLİSTİN İÇİN YÜRÜYOR!

A Haber muhabiri Alpaslan Düven İngiltere'nin başkenti Londra'dan, "Sabahın erken saatlerinden beri protestocular sokağa dökülmüş durumda. Yüzbinlerce insan Londra sokaklarında özellikle son zamanlarda yaşananların tehlikeli boyutta olduğunu ifade ediyorlar. Bir an önce terör devleti İsrail'in ve o bölgede işlemiş oldukları insanlık suçlarının durdurulması için buradaki haykırışlarını sürdürüyorlar. 200-300 bine yakın katılımcı bulunmakta." ifadelerini kullandı.

"Atılan sloganlar çok önemli. Özellikle, "İsrail'i durdurun!", "İsrail silahlandırılmasın!" ve "Save Gaza! ( Gazze'yi kurtar!) " yönünde birçok slogan atılıyor. İngiltere hükümeti çok silahlandırıyor ve bunu biliyoruz. Hatta İngiltere hükümetin çok sayıda casus uçağının o bölgelerde havalandığını da herkes biliyor. Bu konu hakkında çok sert tepkilerin olduğunu söyleyebiliriz."

HOLLANDA'NIN BAŞKENTİ AMSTERDAM'DA FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİSİ!

A Haber muhabiri Fatih Özyar Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan, "Başkent Amsterdam sokaklarında sadece Filistin ve Lübnan bayraklarının hakim olduğunu net bir şekilde gösterebiliriz. Bugün burada Filistin'e destek ve İsrail'e lanet adı altında yapılan çok sayıda konuşma var." ifadelerini kullandı.

"Bugünle birlikte yapılan destek yürüyüşlerinde protestocu sayısı oldukça artış gösteriyor. İsrail'in soykırımı 1 yıldır devam ediyor ve batılı devletler buna sessiz kalıyor fakat batılı halk bu soykırıma sessiz kalmıyor tepkilerini dile getiriyorlar. "Gazze'de savaşa son!", "Filistinliklere özgürlük!" ve "İsrail'i boykot edin!" protestoları atılıyor ve dövizlerde öldürülen çocuk isimlerin taşındığı dikkat çekiyor. Bir an önce batılı hükümetlerin İsrail'i durduması hakkında çağrılar yapılıyor."

İTALYA'NIN BAŞKENTİ ROMA'DA FİLİSTİN'E DESTEK!

A Haber muhabiri Dündar Keşaplı İtalya'nın başkenti Roma'dan protestolara dair son durumu aktardı. Keşaplı, "Çok sayıda vatandaş İtalya'nın farklı yerlerinden başkent Roma'ya akın etti. Oldukça fazla güvenlik önlemleri var çünkü protestocuların sayısı çok fazla. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Avrupa'da her geçen gün halkın sesi yükselmeye devam ediyor." İfadelerini kullandı.

"Bu bir savaş değil soykırım!", "Katil Netanyahu!" ve "Özgür Filistin!" sloganları atılıyor.