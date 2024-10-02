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Nijerya'da tekne alabora oldu! En az 150 kişi kayboldu

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 12:41
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Nijerya’da tekne alabora oldu! En az 150 kişi kayboldu

Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu, en az 150 kişinin kaybolduğu bildirildi. Kazanın ardından yerel dalgıçların çok sayıda yolcuyu kurtardığı ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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