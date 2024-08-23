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Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'te toprak kayması. 10 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 19:23
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Tayland’ın ünlü tatil adası Phuket’te toprak kayması. 10 ölü

Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket'te aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 10 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

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