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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Macron'la Gazze'de ateşkes çabalarını görüştü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 05:53
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Macron’la Gazze’de ateşkes çabalarını görüştü

Son dakika haberine göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Gazze Şeridi'nde ateşkes çabalarını ele aldı.

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