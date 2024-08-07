Orta Doğu yangın yeri! Mısır tarih ve saat vererek uyardı: Uzak durun
Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikast sonucu şehit edilmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim her geçen daha da tırmanıyor. Haniye suikastından işgalci İsrail'i sorumlu tutan İran, misilleme saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu. İran'ın İsrail'e karşı ne zaman hamle yapacağı tartışılırken Mısır'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Havayolu şirketlerinin güvenlik uyarısı NOTAM yayınlayan Mısır, tüm havayolu şirketlerine yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını bildirdi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta şehit edilmesi ve Lübnan Hizbullahı'nın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün bir gün önce Beyrut'ta İsrail saldırısında katledilmesinin ardından gözler İran'a çevrildi.
SAAT VEREREK UYARDI
Mısır, İsrail ve İran arasındaki gerginlik nedeniyle tüm havayolu şirketlerine yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını istedi.
NOTAM YAYINLADILAR
İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi beklenirken, Mısır havayolu şirketleri için bir güvenlik uyarısı olan NOTAM yayınladı.
"HAVA SAHASINDAN UZAK DURUN"
Mısır, yayınladığı güvenlik uyarısında tüm havayolu şirketlerinden yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını isteyerek, "Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIR'ı üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
Güvenlik uyarısının neden yayınlandığına ilişkin ayrıntı verilmedi. Öte yandan Ürdün ise pazar günü tüm havayolu şirketlerinden 45 dakikalık ekstra yakıt bulundurmalarını istemişti.
ORTA DOĞU'YA UÇUŞLAR ASKIDA
Tansiyonun düşmediği Orta Doğu'da İsrail-İran gerilimi nedeniyle çok sayıda havayolu şirketi uçuşlarını askıya aldı. Şirketler askıya alma kararının güvenlik gerekçesiyle verildiğini açıklarken tarihler ise sürekli olarak uzatılıyor.
YUNANİSTAN
Yunanistan'ın Aegean Hava Yolları, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv uçuşlarının 8 Ağustos'a kadar iptal edildiğini duyurdu. Daha önce 6 Ağustos olarak belirlenen askıya alma kararının 8 Ağustos'a uzatıldığı bildirildi. Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuşların 8 Ağustos'a kadar askıya alınması kararının devam ettiği aktarıldı.
FRANSA
Air France yaptığı açıklamada, Gazze savaşının yayılabileceği endişesiyle kendisinin ve düşük maliyetli yan kuruluşu Transavia'nın Beyrut uçuşlarının en az perşembe gününe kadar askıya alınacağını duyurdu.
ALMANYA
Alman havayolu şirketi Lufthansa Beyrut, Tahran ve Tel Aviv uçuşlarını 12 Ağustos'a kadar askıya aldı. Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, 8 Ağustos'a kadar Tel Aviv'e uçulmayacağı ve daha önce alınan Beyrut'a uçmama kararının kapsamının da 12 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.
HİNDİSTAN
Hindistan hava yolu firması Air India, Ortadoğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e ve bu kentten yaptığı uçuşları durdurma kararı aldı.
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