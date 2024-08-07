Orta Doğu yangın yeri! Mısır tarih ve saat vererek uyardı: Uzak durun

Mısır, havayolu şirketlerinden yarın 3 saat boyunca İran hava sahasından uzak durmalarını istedi.

FRANSA

Air France yaptığı açıklamada, Gazze savaşının yayılabileceği endişesiyle kendisinin ve düşük maliyetli yan kuruluşu Transavia'nın Beyrut uçuşlarının en az perşembe gününe kadar askıya alınacağını duyurdu.

ALMANYA

Alman havayolu şirketi Lufthansa Beyrut, Tahran ve Tel Aviv uçuşlarını 12 Ağustos'a kadar askıya aldı. Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, 8 Ağustos'a kadar Tel Aviv'e uçulmayacağı ve daha önce alınan Beyrut'a uçmama kararının kapsamının da 12 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

HİNDİSTAN

Hindistan hava yolu firması Air India, Ortadoğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e ve bu kentten yaptığı uçuşları durdurma kararı aldı.