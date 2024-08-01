Siyonistlerin basın suikastına BM'den sert tepki! Haniye'nin evini görüntülemek isteyen gazetecileri katledildi | "Sarsıcı gerçeği gizliyorsunuz"

İşgalci ordusu yalnızca masumları değil, bölgede yaşanan soykırım saldırılarını dünyay duyurmak isteyen basın mensuplarını da hedef alıyor. Yüzlerce gazeteciyi katleden siyonistler dün, hain bir suikast ile şehit edilen Hamas lideri Haniye'nin yıkılan evini görüntülemek ve son gelişmeleri aktarmak için bölgeye giden basın mensuplarını hedef alarak öldürdü.