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Tel Aviv yönetimi, İsrail'in kuzeyini uçuşlara kapattı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 31.07.2024 08:26
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Tel Aviv yönetimi, İsrail’in kuzeyini uçuşlara kapattı

Son dakika haberine göre İsrail yönetiminin, Beyrut ve Tahran'daki saldırıların ardından bölgede yaşanan gerilim nedeniyle ülkenin kuzeyini uçuşlara kapattığı bildirildi.

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