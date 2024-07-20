Yemen’de sıcak saatler! Bölge barut fıçısı: İsrail Yemen’i vurdu! Saldırı domino etkisi yaratır mı?

"İsrail'in o kafasında ki savaşı yayma fikri canlı ve hala diri. Bunu yapmak için su kaldırır iki tane coğrafya var. Bunlardan ilki Lübnan Hizbullah saldırısı, ikincisi Yemen Husiler. Lübnan'da Hizbullah'ın içinde ki o kripto yapı bu ortamı hazırlıyor zaten fakat Yemen İran'ın meşhur Şii hilalinden bir şekilde ayrıştırıyor."