Yemen'de sıcak saatler! Bölge barut fıçısı: İsrail Yemen'i vurdu! Saldırı domino etkisi yaratır mı?
Ekim ayından beri devam eden savaşta dün Husiler İHA ve balistik füzeyle İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurdu. Saldırı sonrası yerel medya İran'ın vekil güçlerinin 5 bin İHA'lık devasa bir saldırı için geri sayıma geçtiğini bildirdi. Yemen'e peş peşe saldırılar gerçekleşti. Yemen saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu. Peki, Yemen’e saldırı domino etkisi yapar mı? Bu görüntüler ve savaş sinyalleri A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında uzman isimler tarafından analiz edildi.
İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediği belirtildi. Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.
HUSİLERİN SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA
Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam ise X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İsrail'in, Hudeyde Limanı'ndaki petrol tankları ve elektrik santralinin de aralarında bulunduğu sivil tesisleri hedef alan acımasız saldırısının, Yemen'in Gazze'ye verdiği desteği durdurması için düzenlendiğini belirtti.
Peki İsrail ile savaş başladı mı? Yemen'e saldırı domino etkisi yaratır mı? Bu görüntüler ve savaş sinyalleri A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında uzman isimler tarafından analiz edildi. İşte o programdan satır başlıkları;
Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ
"Yemen'in daha önce Babülmendep Boğazı'nda ve Kızıldeniz'de birtakım saldırıları söz konusuydu ticari ve askeri gemilere ve bunu yaparken de Yemen Filistin'de yaşananlara tepki olduğunu söylüyordu."
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"Yemen ben bölgedeki oyunu gördüm ve bana İsrail'e yaptığını yapamazsın diyor. Yaptığın anda seni de İsrail ile aynı potaya getiririm diyor. Bunu dediği ülkelerinde Ürdün, BAE, Suudi Arabistan olabileceğini düşünüyorum.
"İsrail'in o kafasında ki savaşı yayma fikri canlı ve hala diri. Bunu yapmak için su kaldırır iki tane coğrafya var. Bunlardan ilki Lübnan Hizbullah saldırısı, ikincisi Yemen Husiler. Lübnan'da Hizbullah'ın içinde ki o kripto yapı bu ortamı hazırlıyor zaten fakat Yemen İran'ın meşhur Şii hilalinden bir şekilde ayrıştırıyor."
SALDIRI DOMİNO ETKİSİ YARATIR MI?
"İngiltere, ABD ve İsrail bunu yapmakla hem savaşı yaymanın hem de gerçek bir hedefi vurmanın peşindeler. Bu şeytan üçgeninin asıl amacının savaşı yaymak olduğunu düşünüyorum. Lübnan'da istenilen ortam oluşmadığı için Yemen'e doğru bir strateji kaydı var."
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