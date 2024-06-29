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Gazze'de can kaybı artıyor! 38 bin sınırına dayandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 13:05
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Gazze’de can kaybı artıyor! 38 bin sınırına dayandı

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de devam eden İsrail katliamlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 834'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun çocuk ve kadın olduğu bildirildi.

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