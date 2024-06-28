İnsanlık dışı katliam boyut atladı! Katil İsrail ordusu Refah işgalini genişletti
Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında karadan işgalini genişlettiği, El-Mevasi bölgesine topçu ateşiyle düzenlediği saldırılarda da ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, katil İsrail ordusu Mevasi bölgesine uzun saatler boyunca topçu ateşiyle saldırı düzenledi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Bölgede yaşayan yerinden edilen Filistinlilerden ölen ve yaralananlar oldu.
Saldırılar sürerken İsrail askeri araçları da Eş-Şakuş bölgesi ve Bölge Parkı'nın güneyinde ilerlemeye devam etti. Bölgedeki Filistinliler, askeri araçları görünce çadırlarını terk edip Han Yunus'a doğru kaçmaya başladı.
Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan El-Mevasi bölgesi, katil İsrail ordusunun daha önce göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu.
Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi'de büyük ölçüde açık araziler bulunuyor.
Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bölgede, yerinden edilmiş Filistinliler, oldukça zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Evlerini terk edip bu bölgeye sığınan insanlar, su, gıda, temizlik ve sağlık hizmetleri konusunda büyük yoksunluk yaşıyor.
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