Los Angeles’ta devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak

Bu adımla sınıfta dikkat dağınıklığının engellenmesinin ve öğrencilerin ruh sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtiliyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi'nin 2023 sonbaharında yaptığı bir ankete göre, ABD'deki öğretmenler, öğrencilerin cep telefonu kullanımı konusunda giderek daha fazla sorunla karşılaşıyor ve üçte biri de telefonla dikkat dağıtmanın "sınıflarında önemli bir sorun" olduğunu vurguluyor.