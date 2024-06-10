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İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir evi vurması sonucu 6 kişi öldü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024
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İsrail savaş uçaklarının Gazze’de bir evi vurması sonucu 6 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında biri hamile iki kadın ve bir çocuğun yer aldığı 6 kişi yaşamını yitirdi.

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