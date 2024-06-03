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Fas’ta Filistin’e destek yürüyüşü! "Soykırım savaşını durdurun"

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Fas’ta Filistin’e destek yürüyüşü! Soykırım savaşını durdurun

Fas’ın Miknes kentinde binlerce kişi Filistin’e destek amacıyla yürüdü. Yürüyüşte, "İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki soykırım savaşına" son vermesi ve Uluslararası Adalet Divanı kararına uyması için İsrail’e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

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