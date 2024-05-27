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Nijerya'da Boko Haram'ın saldırısında 10 kişi öldü, 160 kişi kaçırıldı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024
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Nijerya’da Boko Haram’ın saldırısında 10 kişi öldü, 160 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Niger eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, 160 kişi kaçırıldı. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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