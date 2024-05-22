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Hindistan'da yolcu uçağı flamingo sürüsüne çarptı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Hindistan’da yolcu uçağı flamingo sürüsüne çarptı

Hindistan'ın Mumbai kentinde Emirates Hava Yollarına ait uçağın flamingo sürüsüne çarpması sonucu 36 kuşun öldüğü belirtildi. Öte yandan kazada "hafif hasar" alan uçağın 310 yolcusuyla güvenli şekilde iniş yaptığı kaydedildi.

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