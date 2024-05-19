Son dakika | İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Korkutan gelişme: Hayatları risk altında
Son dakika haberi...İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin kaza geçirdiğini ve yardım ekiplerinin kazanın yaşandığı bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu. İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi. Gelen son dakika haberine göre; "İranlı yetkili: Reisi ve Abdullahiyan'ın hayatları risk altında" dedi.
İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını duyurdu.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığına yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü. İran medyası, Reisi'yi taşıyan helikopterin Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Berazin ile Erdeşiri köyleri arasındaki Dizmar ormanında yoğun sis nedeniyle sert iniş yaptığını iddia etti.
Haberde, bölgeye 16 arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini ancak bölgedeki yoğun sis ve hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zaman alacağı belirtildi. Haberde, Reisi'nin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da helikopterde bulunduğu aktarıldı.
KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU
İran Devlet Televizyonu, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yaptığını duyurdu.
ABD'DEN AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.
CBS News'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığından bir sözcü Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan ve "sert iniş" yaptığı belirtilen helikopter kazasıya ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, ABD yetkililerinin, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve bazı yetkililerin de bulunduğu helikopterin İran'a olası sert inişine ilişkin raporları inceledikleri, gelişmeleri yakından takip ettikleri belirtildi.
İRAN TARAFINDAN ARAMA ÇALIŞMASINA DAİR İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen uçağından sonra seferberlik ilan edilerek arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
İRAN'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldığını ve henüz kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını bildirdi.
İran devlet televizyonuna konuşan Vahidi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdiğini belirtti. Vahidi, "Cumhurbaşkanı'nı (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı." dedi.
Kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktaran Vahidi, "Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ancak bölgenin sisli olması ve elverişsiz olması nedeniyle helikoptere ulaşmak zaman alabilir." ifadelerini kullandı.
AZERBAYCAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
İran'ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz "olası ölü ve yaralılar" hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı
A HABER MUHABİRİ EKBER KARABAĞ DETAYLARI AKTARDI
Karabağ, "İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterinin kaza yaptığına ilişkin İran basınında haberler yayınlandı. Reisi ile birlikte helikopterde bulunan kişilerin ilgili merkezlerle irtibata geçmeyi başardığı ifade ediliyor. İran medyası kurtarma ekiplerinin kaza yerinde ulaşmaya çalıştığını fakat zorlu hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle ekiplerin hala bu bölgeye ulaşamadığı ifade ediliyor." dedi.
Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte bu bölgede Kız Kalesi isimli barajın açılığı için gitmişti. Söz konusu kaza da tam bu bölgede meydana geldi. Toplamda 3 helikopterin etkinliğin yapıldığı bölgeden ayrıldığı ifade ediliyor. Bunların ikisinde bakanlar vardı. O bakanları taşıyan helikopterlerin ilgili yerlere ulaştığı fakat Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığına ilişkin basında çıkan haberler söz konusudur. Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte Dışişleri Bakanı ayrıca Doğu Azerbaycan'ın baş imamı ve Doğu Azerbaycan'ın valisi de bu helikopterde bulunuyordu. Hala sır perdesi giderilmiş değil. Kurtarma ekipleri bu bölgeye ulaşmaya çalışıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOD TEK MAÇ SATIN ALMA 2024! Galatasaray Fenerbahçe derbi Bein Sports tek maç satın alma var mı? TOD TV üyeliği nasıl yapılır?
- GS FB DERBİ MAÇI BEINSPORTS CANLI İZLE | 19 Mayıs Pazar Galatasaray Fenerbahçe maçı full HD, 4K, kesintisiz, şifresiz seyret
- Galatasaray şampiyon olacak mı? Fenerbahçe kaç puanla şampiyonluğu elde edebilir? Maç berabere biterse ne olur?
- Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz kanallar 2024 | 19 Mayıs Pazar GS-FB derbisi CANLI YAYIN veren yabancı kanallar listesi
- 20 Mayıs okul var mı, yok mu? Yarın okullar tatil mi, ders işlenecek mi?
- Kamuya 37.052 memur alınacak! KPSS şartlı/şartsız kurumlar peş peşe yayınladı: Başvuru şartları neler? 20-26 Mayıs tarihlerinde...
- Hayırlı uğurlu olsun! Galatasaray’a tank gibi stoper: Taraftarlar düğün bayram edecek
- Futbol severleri dumura uğratan test! 100 kişiden sadece 2'si farklı topu görüyor
- Emeklinin taban maaşını artıracak 7 altın formül: 4A, 4B'liye kök maaşa ipucu geldi! 1 Ekim 2008 öncesine...
- Emeklilikte yaş tablosu güncellendi: Hemen bakın! SSK 1996 sonrası 2009 öncesi yeni prim gün hesaplama rehberi…
- 19 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI | İstanbul'da 19 Mayıs Etkinlikleri, Konserleri ve Gösterileri 2024
- Bugün ulaşım ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta Metro, Metrobüs, İETT (otobüs), Marmaray bedava mı?