17 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail'in, Mısır'a, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili bir plan sunduğu iddia edildi

İsrail'in, Mısır'a, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili bir plan sunduğu iddia edildi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
ABONE OL
İsrail’in, Mısır’a, Refah Sınır Kapısı’nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili bir plan sunduğu iddia edildi

Son dakika haberine göre İsrail'in, Mısır'a, Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili bir plan sunduğu öne sürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA