15 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Hamas'tan işgalci İsrail askerlerine ağır darbe! Katil ordusu tek tek dökülüyor

Hamas'tan işgalci İsrail askerlerine ağır darbe! Katil ordusu tek tek dökülüyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.05.2024
ABONE OL
Hamas’tan işgalci İsrail askerlerine ağır darbe! Katil ordusu tek tek dökülüyor

Terör devleti İsrail'in Gazze'dek insanlık dışı katliamı bitmek bilmiyor. ABD ve Batı'dan aldığı destek ile sivillere yönelik soykırım uygulayan katil ordusu kara savaşında Hamas karşısında ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Katil İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 23 askerin yaralandığını duyurdu.

Katil İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 23 askerin yaralandığını duyurdu.

İşgalci İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

HAMAS'TAN İSRAİL'E AĞIR DARBE!

Açıklamada, son bir günde Gazze Şeridi'nde 23 askerin yaralandığı, 1712'si Gazze'deki kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana olmak üzere 7 Ekim'den itibaren 3 bin 479 askerin yaralandığı belirtildi.

İŞGALCİLER DÖKÜLÜYOR

Gazze'de bir İsrail askerinin ölmesiyle şu ana kadar 273'ü Gazze'deki kara saldırılarında olmak üzere 621 İsrail askerinin de öldüğü açıklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA