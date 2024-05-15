Hamas’tan işgalci İsrail askerlerine ağır darbe! Katil ordusu tek tek dökülüyor

HAMAS'TAN İSRAİL'E AĞIR DARBE!

Açıklamada, son bir günde Gazze Şeridi'nde 23 askerin yaralandığı, 1712'si Gazze'deki kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana olmak üzere 7 Ekim'den itibaren 3 bin 479 askerin yaralandığı belirtildi.