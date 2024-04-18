18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız'dan UNRWA açıklaması: Karalama kampanyasını asılsız iddialarla...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız'dan UNRWA açıklaması: Karalama kampanyasını asılsız iddialarla...

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2024 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
ABONE OL
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız’dan UNRWA açıklaması: Karalama kampanyasını asılsız iddialarla...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, "İsrail hükümeti, UNRWA'ya yönelik karalayıcı kampanyasını doğrulanmamış iddialarla sürdürüyor." dedi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA