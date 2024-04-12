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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Hizbullah'tan işgalci İsrail'e füze saldırısı! Güney Lübnan'dan 50'den fazla roket fırlatıldı

Son dakika: Hizbullah'tan işgalci İsrail'e füze saldırısı! Güney Lübnan'dan 50'den fazla roket fırlatıldı

Giriş Tarihi: 12.04.2024 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
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Son dakika: Hizbullah’tan işgalci İsrail’e füze saldırısı! Güney Lübnan’dan 50’den fazla roket fırlatıldı

Hizbullah'tan işgalci İsrail'e füze saldırısı! Güney Lübnan'dan 50'den fazla roket fırlatıldı

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