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Son Dakika... Rusya Soruşturma Komitesi açıkladı! Moskova’da katliamda ölü sayısı artıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.03.2024 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
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Son Dakika... Rusya Soruşturma Komitesi açıkladı! Moskova’da katliamda ölü sayısı artıyor

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 137'ye yükseldiğini açıkladı.

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