İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik’ten ’Hamas’ itirafı: Bedeli ağır ödüyoruz! Savaşı kaybettik

Brik, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ordudaki atamalarını eleştirerek ve Halevi'nin "gerçeklikten soyutlandığını, sahanın kontrolünü uzun zaman önce kaybettiğini ve kendine uygun albaylar ve yarbaylar atamaya başladığını" belirtti.

Eleştirilerini sürdüren Brik, Gazze'de yaşananları, "İsrail ordusunun kuruluşundan bu yana yaşadığı en tehlikeli skandal", Genelkurmay Başkanı'nın başarısızlığını ise "devletin kuruluşundan bu yana yapılan en ciddi başarısızlık" olarak nitelendirerek Halevi'nin "sorumluluk üstlenip, İstifa etmek yerine, başarısızlığa ortak olan generalleriyle birlikte yönettiği kaos ve başarısızlık kuşağını güçlendirmeye karar verdiğini" aktardı.

İsrailli emekli Tümgeneral, "Siyasi ve askeri düzeyin mevcut şekilde devam etmesi durumunda İsrail'in kendisini Gazze Şeridi'ne yapılan saldırının önceki durumdan çok daha kötü bir durumda bulacağı" değerlendirmesinde bulundu.

"HAMAS İLE SAVAŞI GAZZE'DE KAYBETTİK"

"Kazandığımız başarıları kaybedeceğiz ve savaşın iki hedefine ulaşamayacağız: Hamas'ı devirmek ve kaçırılan insanları canlı olarak evlerine döndürmek. Kontrolümüz altında ilan ettiğimiz bölgelerde dahi askerlerimizin kaybının bedelini çok ağır ödemeye devam edeceğiz. Hamas'la savaşı kaybettik ve dünya çapındaki müttefiklerimizi baş döndürücü bir hızla kaybediyoruz. Hamas'ı tamamen ortadan kaldırma hedefi gündemden kaldırıldı ve kaçırılan insanları henüz evlerine sağ salim getiremedik."