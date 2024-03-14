New York Times gazetesi binasında Gazze protestosu
DÜNYA ahaber.com.tr
ABD'de Filistin yanlısı göstericiler, New York Times (NYT) gazetesinin Manhattan'daki binasının lobisine girerek gösteri düzenledi, göstericilerden bazıları gözaltına alındı.
Polisin yoğun güvenlik önlemlerine rağmen göstericiler üzerlerinde "Filistin'e özgürlük" yazılı tişörtlerle "NYT saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz" ve "NYT soykırımda suç ortağı" şeklinde slogan attı.
Bu arada yaklaşık 100 kadar gösterici de binanın lobisine yönelerek protestolarına burada devam etti.
Polisin müdahalesiyle lobideki göstericilerden bazıları plastik kelepçelerle gözaltına alındı.
New York'taki Filistin yanlısı göstericiler yerel saatle 01.00 civarında da New York Times'ın Queens bölgesinde bulunan NYT'nin baskı ve dağıtım tesisi önünde eylem gerçekleştirmişti.
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