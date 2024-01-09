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Katil Netanyahu tutuştu! İşgalciyi 'beni devirmek istiyorlar' korkusu sardı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2024
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Katil Netanyahu tutuştu! İşgalciyi ’beni devirmek istiyorlar’ korkusu sardı

Siyonist basını, katil Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, liderliğini yaptığı Likud Partisi’ndeki "artan hayal kırıklığının" kendisini devirmek için muhalefet partilerinin ortaklığında eyleme dönüşmesinden endişe duyduğunu yazdı.

Siyonist basınında yer alan habere göre, Netanyahu'ya yakın çevrenin, Likud üyeleri arasında artan hayal kırıklığının, Başbakanı devirmek için muhalif partilerle ortak eyleme dönüşmesinden endişe duyduğu belirtildi.

NETANYAHU TUTUŞTU

Haberde, Netanyahu'nun "Kontrol mücadelesi kapsamında zorunlu olmayan bakanlıkların kapatılması bahanesiyle Norveç kanunu gereğince istifa eden bakanları yeniden görevlerine döndürmeye çalıştığı" ifade edildi.

İsrail'de geçerli "Norveç kanununa" göre, bakanlık koltuğuna oturan bir milletvekili, meclisteki koltuğunu mensup olduğu partiden seçimlere katılan ve kazanamayan bir kişiye devrediyor.

Siyonist gazetesinin haberinde, "Netanyahu'ya yakın çevrelerin, Likud'da bir ayaklanma çıkması ve Başbakanı devirmek için meclisteki muhalif gruplarla ortak bir hamle yapılması yönündeki endişelerini açıkça ifade ettiği" vurgulandı.

Haberde, "Likud mensuplarının özelde partinin, genelde de hükümet koalisyonunun çalışmalarına yönelik eleştirileri ile Netanyahu'ya karşı hamle yapma girişimlerinin arttığı" aktarıldı.

Ana muhalefet lideri Yair Lapid'in açıklamalarına değinilen haberde, Lapid'in "İsrail'in farklı bir hükümete, farklı bir Başbakana ihtiyacı var." sözleri hatırlatıldı.

İşgalci İsrail'de yakın zamanda yapılan anketler halkın Likud'a olan desteğinde düşüşe dikkati çekerken, İsrailli uzmanlar, bunun sebebini Netanyahu'dan duyulan memnuniyetsizliğe bağlıyor.

"NETANYAHU ÜLKEYİ YÖNETMEYE UYGUN DEĞİL"

Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi başkanı ve eski Başbakan Lapid, İsrail'de yeni bir hükümete ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, "Bu hükümet savaşı yönetmeye uygun değil. Netanyahu ülkeyi yönetmeye uygun değil." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'de katil Netanyahu'ya destek giderek azalırken, ülkede sokak protestolarına konu olan erken seçim seçeneği de dillendirilmeye başlandı.

İşgalci Netanyahu, erken seçim ve diğer tartışmaların abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılardan sonraya bırakılmasını savunarak koltuğunu korumaya çalışıyor.

İŞGALCİYE DESTEK AZALDI

Ancak her ne kadar Netanyahu koltuğunu bırakmamakta kararlı olduğu görüntüsünü verse de kamuoyu yoklamalarına göre İsrail Başbakanı'na destek yüzde 15'e kadar düştü.

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