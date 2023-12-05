ABD’den Filistinli sivillerin öldürülmesi konusunda çelişkili açıklama

Sullivan, Gazze'nin kuzeyinde gerçekleşen İsrail'in saldırılarından çıkarılacak bir ders olduğunu kaydederek, kara operasyonunda sivillerin güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu dile getirdi. Sulivan, "İsrail'in insanların gitmesini söylediği ve buralarda sivillerin güvenlik ve emniyetinin sağlanmış olacağı bölgelerle ilgili beklentilerimizi dile getirdik." yorumunu yaptı.