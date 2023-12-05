ABD'den Filistinli sivillerin öldürülmesi konusunda çelişkili açıklama
İşgalci İsrail’in Gazze’deki kara operasyonunda sivillerin bölgeden ayrılabilmesi için yeteri kadar zaman vermesi gerektiğini dile getiren Beyaz Saray, İsrail ordusunun bugüne kadar sivilleri hedef alan saldırıları karşısında sessiz kaldı.
Her türlü savaş suçunu işleyen katil İsrail'in çocuk, kadın demeden yüzlerce sivili şehit etti.
Katiamın çarpıcı bir noktası ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın soykırım boyunca takındığı ikiyüzlü tavırlar oldu.
ABD BİR ÖYLE BİR BÖYLE!
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde Gazze'de devam eden İsrail'in operasyonlarını ve insani durumu değerlendirdi.
Katil İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunu değinen Sullivan, İsrailli yetkililerle Hamas'ın hedef alınması ancak sivillerin korunması konusunda ne şekilde hareket ettiklerini günlük olarak konuştuklarını belirtti.
Sullivan, Gazze'nin kuzeyinde gerçekleşen İsrail'in saldırılarından çıkarılacak bir ders olduğunu kaydederek, kara operasyonunda sivillerin güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu dile getirdi. Sulivan, "İsrail'in insanların gitmesini söylediği ve buralarda sivillerin güvenlik ve emniyetinin sağlanmış olacağı bölgelerle ilgili beklentilerimizi dile getirdik." yorumunu yaptı.
Sullivan, Tel Aviv ile düzenli temaslarına karşın İsrail ordusunun bugüne kadarki saldırılarında binlerce sivil can kaybının nasıl yaşandığı konusunda ise İsrailli yetkililerle sürekli görüştüklerini söyledi.
ABD'li Ulusal Güvenlik Danışmanı, Washington'ın İsrail'e tedarik ettiği lazer güdümlü füzelerin çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden olduğuna yönelik soruya ise Pentagon'un hangi Amerikan silahlarının ne şekilde kullanıldığını yakından takip ettiğini söylemekle yetindi.
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