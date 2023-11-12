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Hindistan’da tünel faciası! Onlarca işçi enkaz altında kaldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2023
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Hindistan’da tünel faciası! Onlarca işçi enkaz altında kaldı

Hindistan’ın Uttrakhand eyaletinde inşa ettikleri karayolu tünelinin çökmesi sonucunda onlarca inşaat işçisi enkaz altında kaldı. Eyalet Afet Müdahale Yetkilisi Durgesh Rathodi "Tünelin yaklaşık 200 metrelik kısmı çöktü." şeklinde açıklama yaptı.

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