Orta Doğu'yu kan gölüne çevirecekler! Katil İsrail savaşı o ülkeye sıçratmak istiyor
7 Ekim'den itibaren Gazze'deki sivilleri hedef alarak katliam yapan İsrail, Orta Doğu'yu kan gölüne çevirmeye çalışıyor. Günlerdir Gazze'de kadın çocuk ayırt etmeden sivillerin üzerine bombalar yağdıran İsrail, bir ülkeyi daha hedefine koydu. İsrailli bakan İngiliz basınına verdiği röportajda tansiyonu yükseltecek bir açıklamada bulundu. Öte yandan Şam yönetimi sabah saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam ile Halep ilinde bulunan uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.
Tam 16 gündür sivillerin üzerine bombalar yağdıran İsrail'in kirli planı da gün yüzüne çıkıyor. Hamas'a karşı başlattıklarını iddia ettikleri operasyonla sivilleri hedef alan İsrail'den yeni bir cephe açılacağına dair bir çıkış geldi. İngiliz basınına konuşan İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat 'Yılanın başını ezeceğiz' sözleri ile bir ülkeyi daha hedef gösterdi.
İsrail kana doymadı. Günlerdir Gazze'de kadın çocuk ayırt etmeden sivillerin üzerine bombalar yağdıran İsrail, bir ülkeyi daha hedefine koydu. İsrailli bakan dün gece İngiliz basınına verdiği röportajda tansiyonu yükseltecek bir açıklamada bulundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'Ortadoğu'yu değiştireceğiz' çıkışı sonrası Gazze'de sivilleri bombalamaya başlamasının üzerinden tam 16 gün geçti. Hastane, cami,kilise,mülteci kampı demeden sivillerin olduğu her noktaya bombalar yağdıran İsrail, İran'ı hedefine aldı.
İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, İngiliz Daily Mail'e tansiyonu bir kez daha yükseltecek açıklamalarda bulundu.
Hizbullah'ın savaşa katılması halinde İran'a karşı askeri saldırı başlatacaklarını bildiren Barkat,"İran'daki bütün Ayetullahlar yeryüzünden silinecek" açıklamasında bulundu.
Barkat, İsrail'in Hizbullah'ın kuzey cephesi açacağına inanması halinde 'Hizbullah'ı ortadan kaldırmakla kalmayıp, aynı zamanda İran'ı gerçekten hedef alacağız' dedi.
İran'ın planının İsrail'e iki cepheden saldırmak oldupunu öne süren Barkat, "Eğer İsrail'e saldırdıklarını anlarsak sadece misilleme yapmayız, yılanın başını alırız yani İran'ı. İran'daki Ayetullahlar gece iyi uyuyamayacak ve eğer kuzeyde cephe açarlarsa onların ağır bir hesap vereceklerinden emin olacağız" dedi.
Lübnan ve Hizbullah'ın ağır bir bedel ödeyeceğini ifade eden Barkat, "Çok açık mesaj şu ki, İran'ın başındakilerin de peşine düşeceğiz. Bunun ne zaman olacağına biz karar veririz" dedi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Jonathan Conricus, Hizbullah'ın kuzeydeki sızma ve saldırı girişimlerinin sürdüğünü ifade etti. Conricus, "Lübnan'ın cevaplaması gereken büyük bir soru var. Gazze uğruna Lübnan'ın refahını tehlikeye atmaya değer mi?" ifadelerini kullandı.
IDF Sözcüsü Jonathan Conricus, sosyal medya hesabından İsrail'in Lübnan sınırındaki son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı. Conricus, Hizbullah'ın her gün saldırı girişiminde bulunduğunu söyleyerek, "Şu ana kadar müdahalemiz ölçülü, taktiksel ve sınıra yakın bölgelerle sınırlı kaldı.
Sonuç olarak Hizbullah çok ama çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Her geçen gün daha fazla saldırı düzenleyerek durumu tırmandırıyorlar. Lübnan'ın cevaplaması gereken büyük bir soru var. Gazze uğruna Lübnan'ın refahını tehlikeye atmaya değer mi?" ifadelerini kullandı.
Öte yandan IDF, kuzeydeki Avivim bölgesinde tanksavar füzeleriyle saldırı girişimi düzenlendiğini belirterek, "Kısa bir süre önce Lübnan sınırındaki Avivim bölgesinde İsrail topraklarına tanksavar füzeleri fırlatmaya çalışan bir terörist tim tespit edildi, IDF fırlatma gerçekleştirilmeden önce timi vurdu" ifadelerine yer verdi.
İSRAİL SURİYE'Yİ VURDU
Şam yönetimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam ile Halep ilinde bulunan uluslararası havalimanlarına hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.
Suriye'de Şam yönetiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, İsrail'in yerel saatle 05.25'te Lazkiye'nin batısından, Akdeniz üzerinden ve Golan Tepeleri tarafından Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanına roketlerle saldırı düzenlendiği iddia edildi.
Şam Havalimanı'ndaki saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiği öne sürülen haberde, "Saldırı, iki havalimanının pistinde hasara ve pistin hizmet dışı kalmasına neden oldu." ifadesi kullanıldı.
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