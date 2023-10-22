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Dosta korku düşmana güven! İşgalci İsrail askerlerinin rezil görüntüleri

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2023
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Dosta korku düşmana güven! İşgalci İsrail askerlerinin rezil görüntüleri

İşgalci İsrail'in günlerdir Gazze'deki sivil halka yönelik uyguladığı katliam boyut atlamış durumdayken, hainler kara saldırısı yapmak için hazırlıklarını tamamladıkları belirtiliyor. İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye kara harekatına henüz başlayamaması ve niçin korktuğunu Amerikalı yayıncı Jackson Hinkle'dan o video ile gözler önüne serdi. İşte İsrail askerlerinin durumunu anlatan o rezil video...

Soykırımcı İsrail, Gazze'yi ölüm kıskacına aldı. Bebek çocuk demeden kan donduran katliamlara imza atan İsrail vahşette yeni bir boyuta geçmek için hazırlanıyor.

KARA SALDIRISI MESAJINI VERDİ

İsrail ordu sözcülüğünün paylaştığı görüntülere göre, Halevi, İsrail ordusunun "Golani Tugayı" askerlerine seslendi.
Halevi "Düşman orada birçok hazırlık yapıyor ama biz de onlara karşı hazırlanıyoruz. Kara harekatında İsrail ordusunun tüm yetenekleri bize eşlik ediyor. Bu düşünceyle cesur olun. Son derece kararlı olun ve askerlerinize yüksek güven duygusu aşılayın. Bu ruh zaferi getirecektir" ifadelerini kullandı.

İŞGALCİ İSRAİL KARA HAREKATINI NE ZAMAN YAPACAK?

İsrailli yetkililer günlerdir Gazze'ye yönelik kara harekatına başlayacaklarını dile getirirken, bunun ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor.

SİYASİ KADEME ONAYLAMIYOR

İsrail Silahlı Kuvvetleri kara saldırısı içim hazırlıklarını tamamlarken, siyasi kademe hâlâ onayı bekleniyor.

İSRAİL ASKERLERİ NEDEN KORKUYOR?

Günlerdir vahşice hava saldırısı ile sivilleri hedef alarak, alçakça saldırılarda bulunan soykırımcı İsrail'in kara saldırısı için neden çekindiği ve askerlerinin neden korktuğu ise bilinmezlikler arasında yerini koruyor.

JACKSON HİNKLE: KORKUYORLAR

Amerikalı yayıncı Jackson Hinkle'dan katil İsrail askerlerinin kara saldırısı için neden bu kadar korktuğunu paylaştığı bir video ile anlattı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide "Bu İsrail ordusu. Şimdi Gazze'de Hamas'la savaşmaktan neden korktuklarını anlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

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