07 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Brezilya'da etkili olan tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 28'e çıktı

Brezilya'da etkili olan tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 28'e çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.09.2023
ABONE OL
Brezilya’da etkili olan tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 28’e çıktı

Brezilya'nın güney bölgesinde hafta sonundan bu yana etkili olan tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 28'e yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA