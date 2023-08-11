İngiltere’de sağlık sistemi çöktü! Doktorlar ayaklandı: Başbakanlığa yürüdüler...

Trivedi, yakında diğer sağlık çalışanlarının da katılımıyla grevlerin daha da genişleyeceğini söyleyerek, haklarını alana kadar mücadele edeceklerinin altını çizdi.

BMA'ya bağlı pratisyen hekimler, bu yıl mart, nisan, haziran ve temmuzdan sonra bugün 5'inci kez greve gitti.

Grevlerini, 15 Ağustos'a kadar sürdüreceklerini açıklayan pratisyen hekimler, hükümetten yüzde 35'lik zam ve maaş düzenlemesi istiyor.

Hükümet ise yüzde 5 zam ve 1500 sterlin teklif ederken pratisyen hekimler, 15 yıldır enflasyonun altında maaş zammı aldıklarını, bu nedenle yüzde 35 zammın adil olduğunu belirtti.