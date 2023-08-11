İngiltere'de sağlık sistemi çöktü! Doktorlar ayaklandı: Başbakanlığa yürüdüler...
Dünyada sağlık sistemi çöküş dönemini yaşarken, Türkiye ise 'altın çağı'nı yaşıyor. İngiltere, Fransa gibi birçok ülkede sağlık hizmetleri sekteye uğrarken, ölüm oranlarının artmasının yanı sıra, sağlık görevlileri çalışma şartlarının düzeltilmesi için yoğun tepki gösteriyor. İngiltere'de bu yıl 5'inci kez greve giden pratisyen hekimler, saatlik ücretin 20 sterline çıkarılması ve çalışma şartlarının düzeltilmesi taleplerini Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı önünde yaptıkları gösteride dile getirdi.
İngiliz Tabipler Birliği (BMA) üyesi pratisyen hekimler, bugün başladıkları 5 günlük grev kapsamında Başbakanlık Ofisi, Maliye Bakanlığı ve Başbakan Rishi Sunak'ın resmi konutunun bulunduğu Downing Sokağı'na yürüdü.
Sokağın girişine kurulan sahnede toplanan yüzlerce pratisyen hekime seslenen BMA Pratisyen Hekimler Eş Başkanı Rob Laurenson, bu yıl 15 günü grevle geçirdiklerini söyledi.
Saatlik ücretin 14 sterlinden (yaklaşık 480 lira) 20 sterline (yaklaşık 680 lira) çıkarılmasını talep ettiklerini aktaran Laurenson, "Bize '15 yıldır bekleyin' diyorlar. Bütün hükümetler, bize bu yalanı söyledi. 15 gün grev yaptık, hükümet mesajımızı alana kadar grev yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
"NEDEN DAHA İYİ ŞARTLARIMIZ YOK?"
Laurenson, İngiliz doktorların başka ülkelerde daha iyi maaşlara çalıştığına işaret ederek, "İngiltere'de neden dünyanın en rekabetçi maaşları yok? Neden dünyanın kalanından daha iyi şartlarımız yok? En kaliteli araştırmacıları ve doktorları neden kaybediyoruz?" diye konuştu.
"DOKTORLAR, HAK ETTİKLERİ ÜCRETLERİ ALAMIYOR"
Bir diğer Eş Başkan Vivek Trivedi de teklif edilen yüzde 5 maaş artışının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Başbakan Rishi Sunak, bizim grevlerimiz yüzünden hastanelerde bekleme sürelerinin arttığını söylüyor. Biz bu kadar önemliysek, bize neden hakkımız olan saatlik 20 sterlin ücreti vermiyor? Doktorlar, 6-7 yıl okuyup binlerce sterlin borca giriyor ancak hak ettikleri ücretleri alamıyor." diye konuştu.
Trivedi, yakında diğer sağlık çalışanlarının da katılımıyla grevlerin daha da genişleyeceğini söyleyerek, haklarını alana kadar mücadele edeceklerinin altını çizdi.
BMA'ya bağlı pratisyen hekimler, bu yıl mart, nisan, haziran ve temmuzdan sonra bugün 5'inci kez greve gitti.
Grevlerini, 15 Ağustos'a kadar sürdüreceklerini açıklayan pratisyen hekimler, hükümetten yüzde 35'lik zam ve maaş düzenlemesi istiyor.
Hükümet ise yüzde 5 zam ve 1500 sterlin teklif ederken pratisyen hekimler, 15 yıldır enflasyonun altında maaş zammı aldıklarını, bu nedenle yüzde 35 zammın adil olduğunu belirtti.
SAĞLIK BAKANI, GREV KARARINDAN GERİ DÖNÜLMESİNİ İSTEDİ
İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, bugün Daily Mail'de yayımlanan makalesinde, doktorları grev kararından vazgeçmeye çağırarak, iş bırakma eylemlerinin hem hastanelerde bekleme sürelerini artırdığını hem de sağlık hizmetlerinin yeterli verilemediğini söylemişti.
BMA'nın kışın da grevlerini sürdürme kararını eleştiren Barclay, bu durumu "endişe verici" ve "düşüncesizce atılmış adımlar" olarak nitelendirmişti.
Hükümetin daha fazla zam pazarlığı yapmayacağının altını çizen Barclay, bundan sonraki görüşmelerin çalışma şartlarını iyileştirmek üzerine olacağını kaydetmişti.
SAĞLIK HİZMETLERİ BEKLEYENLERİ SAYISINDA REKOR!
Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), yayımladığı raporda, sağlık hizmeti bekleyenlerin sayısının 7,6 milyona ulaşarak rekor kırdığını açıklamıştı.
NHS, bekleme sıralarının uzaması nedeniyle 800 bin randevunun ise iptal edildiğini bildirmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe'den 8+2 milyon Euroluk atak! Fred ve Cengiz'in ardından 6 numara için 2 isimle birden...
- Türk kahvesine ekleyin çatır çatır incelin! 7 günde -7 kiloyu silip atın! Tek kaşıkla metabolizmanız şahlanacak!
- Trabzonspor-Antalyaspor canlı izle | TS-Antalyaspor maçı anlık, 4K, şifresiz izleme linki! 11 Ağustos Cuma Süper Lig canlı yayın bilgileri...
- UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takım açıklandı! Liste sizi çok şaşırtacak! 1955'den beri..
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak?
- Açık Öğretim Ortaokul 3. Dönem sınav sonuç sorgulama ekranı! AÖO 5. 6. 7. 8. sınıf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başvuru şartları açıklandı mı?
- 3 Aylar takvimi 2024 Diyanet | Kandil, Ramazan, Kurban Bayramı, mübarek aylar ne zaman idrak edilecek?
- Aile Destek Ödemesi ağustos 2023 zammı ne kadar olacak? Ödemeler yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları...
- VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak 2023? VGM burs başvuru tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023-2024? Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- BURSLULUK SINAVI TARİHİ 2023! İOKBS ne zaman, hangi gün? MEB sınav giriş belgesi yayınladı mı?