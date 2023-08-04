Avrupa’nın göbeğinde mide bulandıran görüntü: Fareler bastı

Van den Abeele, "Hapishane asla tüm fareleri ortadan kaldırmaya çalışmaz çünkü onlar faydalıdır. Mahkumlar tarafından tuvaletlere atılan kirli tuvalet kağıtları ya da diğer nesneleri borulardan çıkarıyorlar. Fareler olmasaydı tüm borular tıkanırdı." ifadelerini kullandı.

Belçika'da cezaevlerindeki elverişsiz koşullar sık sık ülke gündeminde yer alıyor. Sene başında ülke genelinde cezaevi çalışanları ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerle bir günlük greve gitmişti.