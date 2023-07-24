İspanya’da sandıktan hükümeti kuracak sonuç alınamadı

Yaklaşık bir yıl önce PP'nin başkanlığına seçilen Alberto Nunez Feijoo, partisinin milletvekili sayısını 47 artırıp, seçimden birinci parti çıkmasını sağlasa da, mecliste Vox dışındaki diğer siyasi gruplardan destek alma olasılığı çok zor gözüküyor.

Bu seçimlerde kendisine şans vermeyen anketleri haksız çıkartan iktidardaki sol koalisyon ise çok az da olsa oylarını artırdı. Ama yine meclis çoğunluğunun gerisinde kaldı.

Son 3,5 yıldır mecliste azınlıkla iktidarda olan koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 122 ve küçük ortağı Unidas Podemos'un yerine alternatif olarak sol partilerin ittifakından kurulan Sumar partisi 31 milletvekili çıkardı.

PSOE ve Sumar'ın toplam milletvekili sayısı 153'te kaldı.