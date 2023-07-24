İspanya'da sandıktan hükümeti kuracak sonuç alınamadı
İspanya'da yapılan erken genel seçimlerde, resmi rakamlara göre yüzde 96 açılan sandık oranı ile mevcut durumda iktidardaki sol da muhalefetteki sağ siyasi partiler de meclis çoğunluğunu elde edip hükümeti kuracak sonuç çıkaramadı.
İçişleri Bakanlığının verdiği rakamlarda, sandıkların yüzde 96'sının açılma oranına göre 350 sandalyeli mecliste en fazla milletvekili çıkaran siyasi parti 136 ile ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) oldu.
PP'nin olası bir hükümet için önünde tek seçenek aşırı sağ görüşlü Vox partisi ile koalisyon kurmaktı.
Ancak Vox ile PP'nin milletvekilleri sayısının toplamı 169'da kalırken, güvenoyu için gerekli olan 176 meclis çoğunluğuna ulaşamadı.
Aşırı sağcı Vox'un son seçimlerde 52 olan milletvekili sayısı bu seçimlerde 33'e geriledi.
Yaklaşık bir yıl önce PP'nin başkanlığına seçilen Alberto Nunez Feijoo, partisinin milletvekili sayısını 47 artırıp, seçimden birinci parti çıkmasını sağlasa da, mecliste Vox dışındaki diğer siyasi gruplardan destek alma olasılığı çok zor gözüküyor.
Bu seçimlerde kendisine şans vermeyen anketleri haksız çıkartan iktidardaki sol koalisyon ise çok az da olsa oylarını artırdı. Ama yine meclis çoğunluğunun gerisinde kaldı.
Son 3,5 yıldır mecliste azınlıkla iktidarda olan koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 122 ve küçük ortağı Unidas Podemos'un yerine alternatif olarak sol partilerin ittifakından kurulan Sumar partisi 31 milletvekili çıkardı.
PSOE ve Sumar'ın toplam milletvekili sayısı 153'te kaldı.
PSOE ve Sumar seçim kampanyası boyunca birbirlerini "doğal koalisyon ortağı" olarak tanımlarken, ayrılıkçı Bask ve Katalan siyasi partilerin (EH Bildu, PNV, ERC, JxCAT) dışarından destek vermesi halinde hükümetin kurulması ve şimdiki Başbakan Pedro Sanchez'in bu görevine 4 yıl daha devam etme olasılığı bulunuyor.
Ülkedeki siyasi takvim gereği 17 Ağustos'ta meclis ve senatonun açılması öngörülüyor.
Diğer yandan seçimlere katılım oranı yüzde 70 seviyesinde kaldı.
İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre 350 sandalyeli meclisteki milletvekili dağılımı şu şekilde oluştu: PP 136, PSOE 122, Vox 33, Sumar 31, Katalonya'da faaliyet gösteren partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 7, Katalonya için Birlik (JxCAT) 7, Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu 6, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) 5, diğerleri 3.
Senato'daki 208 sandalyenin dağılımı: PP 109, PSOE 84, Sol ittifak 8, Bask Milliyetçi Partisi 4, diğerleri 3.
İspanya'da 10 Kasım 2019'da yapılan genel seçimlere göre 350 sandalyeli meclisteki milletvekili dağılımı şu şekildeydi: PSOE 120, PP 89, Vox 52, Unidas Podemos 26, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 13, Vatandaşlar (C's) 10, diğer siyasi partiler 40.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3, 2, 1 süreniz başladı! 69 sayısıyla dolu resimde 96'yı bulabilir misin? Bu bulmacayı sadece dikkat ustaları çözebilir!
- 2023 MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI | LGS adrese dayalı kayıt nasıl yapılır, şartları neler?
- LGS 1. ve 2. nakil takvimi | 2023 MEB LGS nakilleri ne zaman başlayacak? Yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?
- KPSS Lisans 55-60-65-70-75-80-85-90-95 puan için kaç net gerekli? P1, P2, P3 puanı nasıl hesaplanır?
- KPSS Lisans CEVAP ANAHTARI PDF 2023 | KPSS GY-GK soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman?
- KPSS Lisans sınav yorumları 2023 | Twitter Kolay mıydı, zor muydu? GY-GK Sözel-Sayısal Türkçe, Matematik, Tarih...
- 2023-2024 Adli tatil bitiş tarihi | Adli tatil ne zaman başladı, bitecek? Hangi davalar devam ediyor?
- 2. torba yasa ile 2'si 1 arada emeklilik müjdesi! 1 milyon Bağ-Kur'luya 25 eksi 5'le erken emeklilik yolda! 7200 prim günü eşitleme! Esnaf, çiftçi...
- Emekliye %19.77+5.23 ek zam ayarı ile hesaplandı! Kök maaşlar sıfırdan şekillenecek! SSK, BAĞKUR'lunun her ay cebine en az...
- KPSS Lisans PUAN HESAPLAMA 2023 | KPSS'de 4 yanlış 1 doğru var mı? Cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
- KPSS 2023 GY-GK oturum saatleri-süreleri | KPSS Lisans en erken saat kaçta çıkılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
- KPSS Lisans bugün saat kaçta başlayıp, bitecek? Sınav süresi kaç dakika, kaç soru? 2023 GY, GK ÖSYM takvimi