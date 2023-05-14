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Rusya: Ukrayna'nın Rus savunma hattını yarmasına izin verilmedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2023
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Rusya: Ukrayna’nın Rus savunma hattını yarmasına izin verilmedi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Bahmut’ta Rus savunma hattını yarıp geçmek için büyük girişimlerde bulunduğunu ancak tüm saldırıların püskürtüldüğünü söyledi.

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