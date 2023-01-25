Japonya'dan dünyayı şoke eden açıklama! Nagazaki açıklarında kargo gemisi battı
Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki eyaleti açıklarında 22 mürettebatlı kargo gemisi battı. Danjo Adaları'nın 110 kilometre batısında suya gömülen gemideki 22 mürettebatın 4'ünün kurtarıldığı kaydedildi.
Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki eyaleti açıklarında 22 mürettebatlı kargo gemisi battı.
Resmi Kyodo ajansına göre Hong Kong bandıralı 6 bin 551 tonluk "Jintan" kargo gemisi Nagazaki açıklarında battı.
Danjo Adaları'nın 110 kilometre batısında suya gömülen gemideki 22 mürettebatın 4'ünün kurtarıldığı kaydedildi.
Kargo gemisi mürettebatın 14'ünün Çin, 8'inin Myanmar vatandaşı olduğu bildirildi.
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