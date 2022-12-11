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Son dakika deprem haberleri... Güney Amerika ülkesinde deprem! Meksika 6 büyüklüğünde depremle sallandı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
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Son dakika deprem haberleri... Güney Amerika ülkesinde deprem! Meksika 6 büyüklüğünde depremle sallandı!

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi, Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

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