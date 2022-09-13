Türkiye dahil 12 ülkeden Akdeniz’de dev tatbikat! NATO ilk görüntüleri yayınladı

TÜRKİYE İLE YAKIN ÇALIŞMAYA DEVAM

NATO'dan yapılan açıklamada, "Saldırganlığı caydırmak ve ittifakı savunmak için Türkiye'yle ve diğer müttefikler ve ortaklarla yakın çalışmaya devam edeceğiz." ifadesi yer aldı.