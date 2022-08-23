Çin’den ABD’ye sorumsuzluk tepkisi! Gündem Tayvan ziyareti

"Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara zarar veren ABD'dir. Buna rağmen yaptığı provokasyonun ve gerilimi tırmandırmasının sorumluluğunu Çin'e yıkmaya çalışıyor. Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden, kırmızı çizgisine dokunan ABD'dir, buna rağmen Çin'i aşırı tepki göstermekle ve kriz yaratmakla suçluyor. Burada sorumsuz davranan Çin değil, Pelosi ve ABD hükümetidir."

ABD'li Büyükelçi Burns, 19 Ağustos'ta CNN'e verdiği mülakatta, "Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Tayvan'a barışçı ziyaretinin ABD ile Çin ilişkilerinde krize sebep olması gerektiğine inanmıyoruz. Bu, Pekin hükümeti tarafından imal edilmiş bir kriz, aşırı tepkidir." ifadelerini kullanmıştı.

Pekin'in ziyaretin ardından Ada çevresinde başlattığı askeri tatbikatlar, diğer ülkelerde Çin'in Tayvan Boğazı'nda bir istikrarsızlık aktörüne dönüştüğüne dair endişeye sebep olduğu görüşünü dile getiren Burns, "Pekin'in gelecekte barışçı hareket edeceğine dünyayı ikna etmesi gerekiyor." diye konuşmuştu.