Zelenskiy'den Rusya ile savaş çağrısı! Önümüzdeki haftayı işaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yayınladığı mesajda "Gelecek hafta Ukrayna için çok önemli olacak" ifadelerini kullanırken, Ukrayna'nın zaferi için hala savaşmaları gerektiğinin altını çizdi. İşte detaylar...
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın bağımsızlık günü yaklaşırken yayınladığı mesajında, "Gelecek hafta Ukrayna için çok önemli olacak" dedi.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI İŞARET ETTİ
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna'nın bağımsızlık günü yaklaşırken yeni bir video mesaj yayınladı. Önümüzdeki haftanın Ukrayna için çok önemli olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Devletimiz için, bizim için çok önemli olan yeni haftaya aktif olarak hazırlanıyoruz. Önümüzde Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü var. Bu yıl gerçekten çok özel. Bu yıl, işgalin geçici olduğu ve Ukrayna'nın geri döndüğü tam anlamıyla hissedilebilir" ifadelerini kullandı.
UKRAYNA İÇİN SAVAŞMAMIZ GEREK
Zelenskiy, Ukrayna'nın zafere ulaşması gerektiklerini söyleyerek, "Her zaman dürüstçe söylüyoruz. Ukrayna'nın zaferi için hala savaşmamız gerekiyor, hala çok şey yapmamız gerekiyor ve ne yazık ki acıya da katlanmamız gerekiyor. Ukraynalılar kendileriyle, ülkeleriyle ve kahramanlarıyla gurur duyabilirler. Birlikte kalalım ve birbirimize yardım edelim. Yok edilenleri geri getirelim. Tüm halkımız için savaşalım. Ve bugün Ukrayna'yı temsil edenleri neşelendirelim. Kendimize ve Ukrayna'ya inanın" ifadelerini kullandı.
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