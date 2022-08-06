Sucuk fotoğrafı paylaşıp NASA’yı kaynak göstermişti! Fransız bilim insanından açıklama geldi | Bakın nedeni neymiş…

"FARKINDALIK İÇİN YAPTIM"

Klein, şaka yaptığını ve görselin aslında bir sucuğa ait olduğunu itiraf etti ve "İspanyol şarküterisine ait hiçbir nesnenin dünya dışında hiçbir yerde bulunmadığını" belirtti.

Daha sonra başka bir açıklama yapan Klein, sosyal medyada yanlış bilgiye karşı dikkat çekmek için böyle bir paylaşım yaptığını ve takipçilerinden özür dilediğini söyledi.