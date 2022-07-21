Avrupa’yı korkutan bir yangın daha! Slovenya’da 4 köy boşaltıldı

Alevlerin yerleşim yerine yaklaşması nedeniyle ülkenin diğer bölgelerinden takviye ekipler çağrıldı. Savunma Bakanı Marjan Sarec gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Slovenya'nın 20 yıl içinde yaşadığı "en kötü yangın" olduğunu ve ordunun itfaiyecilere mümkün olan her şekilde yardım ettiğini belirtti.