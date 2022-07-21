Avrupa'yı korkutan bir yangın daha! Slovenya'da 4 köy boşaltıldı
Avrupa'yı etkili olan şiddetli kuraklık ve sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor. Slovenya'nın batısındaki orman yangını nedeniyle 4 köy boşaltıldı.
Orta Avrupa ülkesi Slovenya'nın batısında yaklaşık 600 itfaiyeci, söndürme uçakları ve helikopterler pazar gününden bu yana alevlerle mücadele ediyor. İtalya sınırında yer alan Krast'taki yangın nedeniyle Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu ve Nova Vas köyleri tahliye edildi.
Alevlerin yerleşim yerine yaklaşması nedeniyle ülkenin diğer bölgelerinden takviye ekipler çağrıldı. Savunma Bakanı Marjan Sarec gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Slovenya'nın 20 yıl içinde yaşadığı "en kötü yangın" olduğunu ve ordunun itfaiyecilere mümkün olan her şekilde yardım ettiğini belirtti.
Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 5 itfaiyeci hafif derecede yanık ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye başvurdu.
Slovenya Çevre Ajansı'na (ARSO) göre sıcaklıklar Cumartesi gününe kadar yükselmeye devam edecek.
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