Japonya eski başbakanı Shinzo Abe’nin katilinden suikasta dair yeni ifade

İnsanların kendi istekleriyle bağış yaptıkları ve bağış miktarlarına kendileri karar verdikleri kaydedilirken, Abe'nin ise daha önce bir grup etkinliğine "organizasyonun barışı teşvik etme amaçlı faaliyetlerine övgü niteliğinde" bir mesaj gönderdiği belirtildi. Buna rağmen Abe'nin grubun bir üyesi ya da danışmanı olmadığı vurgulandı.