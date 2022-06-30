Ukrayna’dan esir asker açıklaması! 144’ü kurtarıldı

Kurtarılan Ukraynalı askerlerin en yaşlısının 65, en küçüğünün ise 19 yaşında olduğunu belirten Zelenskiy, "Özellikle 95 Azovstal savunucusu evlerine dönüyor. Her Ukraynalıyı eve getirmek için her şeyi yapacağız." dedi.