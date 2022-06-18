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ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü! El sallamaya çalışırken kaza geçirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.06.2022 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022
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ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü! El sallamaya çalışırken kaza geçirdi

ABD Başkanı Joe Biden Delaware eyaletinde bisiklet sürdüğü esnada düşerek yerde yuvarlandı. 79 yaşındaki başkanın o anları dünya genelinde sosyal medyada gündem olurken Biden'ın yaralanmadığı belirtildi. İşte o anlar...

ABD'nin gafları ile meşhur başkanı Joe Biden bu sefer de geçirdiği ufak bir kaza ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cuma günü karısı ile birlikte evliliklerinin 45. yılını kutlamak için ABD'nin Delaware eyaletinde yer alan Rehoboth Plajı'ndaki evine giden ABD Başkanı, evinin yakınlarındaki alanda bisiklete bindi.

BIDEN TAKLA ATTI VE YERE YUVARLANDI

Etrafı güvenlik görevlileri ile sarılı olan Biden kendini takip eden gazetecilere el salladı ve 'Günaydın' diyerek onları selamladı. Ancak tam da o sırada sırada bilinmeyen bir nedenle takla attı ve yere yuvarlandı.

YARALANMADI

Korumaları anında müdahale ederek başkanı yerden kaldırdı. Ayağa kalkan ve 'iyiyim' diyen Biden'ın ciddi bir yara almadığı öğrenildi.

KASK İLE YERDEN KALKMAYA ÇALIŞTI

ABD Başkanının üzerindeki spor kıyafetler ve başındaki kask ile yerden kalkmaya çalıştığı hali uluslararası ajanslar tarafından son dakika olarak servis edildi.

İNSANLARLA KONUŞAYIM DERKEN...

79 yaşındaki başkan sabahın erken saatlerinde yaptığı Bisiklet kaçamağını eşi Jill Biden olmadan gerçekleştirdi. Biden düştüğü sırada çevresindeki insanlarla konuşmak için durmaya çalışıyordu.

GAFLARI İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

ABD Başkanı Joe Biden hem ülkesinde hem de dünyada gafları ile tanınıyor. Bu yılbaşı konuşmasında 2022 yerine 2020 yılına girdiğimizi söyleyen ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde Kuzey Carolina eyaletindeki konuşmasında boşlukla el sıkışmış, söz konusu görüntüler sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

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