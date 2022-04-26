26 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Kovid-19'a yakalandı

Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Kovid-19'a yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2022 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
ABONE OL
Son dakika: ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Kovid-19’a yakalandı

Son dakika... ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı açıklandı. ABD Başkanı Biden ile uzun süre mesai geçiren Harris'ten Biden'a da korona virüsün bulaşıp bulaşmadığı ihtimali de bulunuyor.

Harris'in Sözcüsü Kirsten Allen, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Başkan Yardımcısı Harris'in yaptırdığı hızlı Kovid-19 testi ve PCR testi pozitif çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Allen, Harris'in herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ve evinden çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Harris, Başkan Biden ya da eşi Jill Biden ile son dönemde arka arkaya gelen seyahatleri nedeniyle yakın temaslı değildir." bilgisini paylaştı.

Harris'in ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) önlemlerine ve doktorlarının tavsiyelerine uyacağını kaydeden Allen, negatif test sonucunun ardından Harris'in ofisine döneceğini aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA