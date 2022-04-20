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ABD'den Rusya'ya "Sarmat" yanıtı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2022 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022
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ABD’den Rusya’ya Sarmat yanıtı

Son dakika... Pentagon, Rusya'nın Yeni START Anlaşması kapsamında kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını ABD'ye bildirdiğini, bunun ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmadığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Sarmat füzesinin Arhangelsk bölgesinden fırlatılarak, Kamçatka'da bulunan hedefi vurduğu belirtilmişti.

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