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Rusların çekildiği köyde korkutan keşif! Kimyasal tüpler bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.04.2022
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Rusların çekildiği köyde korkutan keşif! Kimyasal tüpler bulundu

Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ederken, Rus birliklerinin kimyasal silah kullandığı iddialarına bir yenisi eklendi. Rus askerlerinin çekildiği Ukrayna'nın Sumi bölgesine bağlı bir köyündeki silah kalıntılarında kimyasa silah izlerinin bulunduğu ve tüplerin ortaya çıktığı belirtildi.

53 gündür devam eden Rusya Ukrayna savaşı ortaya atılan çeşitli iddialarla devam ediyor. Rusya'nın kimyasal silah kullanacağına dair ifadeler basında geniş yer buldu. Uluslararası alanda ABD ve Avrupa'dan da sık sık kimyasal silah uyarısı gelmeye devam edem ediyor.

SİLAH KALINTILARINDA KİMYASAL İZLERİ

Kamuyounda endişeler artarken, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde bulunan Trostianets'in belediye başkanı Yuri Bova, birkaç gün önce Rus birliklerin çekilde Bilka köyünde kimyasal silah kalıntılarının bulunduğunu ifade etti.

"ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Kalınyılar üzerinde zehirli maddeler ile sarin gazı bulunduğunu söyleyen belediye başkanı, "Bilka'da kimyasal silahlar bulduk. Bunun yanı sıra çeşitli tüpler gördük. Ukrayna Güvenlik Birimi konuyla ilgili çalışma yürütüyor" sözlerine yer verdi.

The Guardian'da yer alan bu haberdeki iddialar henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

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