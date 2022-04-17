Rusların çekildiği köyde korkutan keşif! Kimyasal tüpler bulundu

53 gündür devam eden Rusya Ukrayna savaşı ortaya atılan çeşitli iddialarla devam ediyor. Rusya'nın kimyasal silah kullanacağına dair ifadeler basında geniş yer buldu. Uluslararası alanda ABD ve Avrupa'dan da sık sık kimyasal silah uyarısı gelmeye devam edem ediyor.