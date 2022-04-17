Dört ay önce ABD Pakistan'daki muhalefet parti üyeleriyle buluştu mu? Pakistan'da İmran Han ABD'ye seslendi: Benimle ne sorununuz var?
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han görevinden düşürülmesi sonrası yaptığı mitingleri sürdürürken ABD'ye yönelik suçlamalarına devam etti. İmran Han "ABD’ye soruyorum, sizin benimle ne sorununuz var?" ifadesini kullanırken 3-4 ay önce ABD’nin İslamabad Büyükelçiliğinde muhalefet partisi üyeleri, kendi partisinden kopan milletvekilleri ve gazetecilerle ABD’li yetkililerin buluştuğunu iddia etti.
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, güven oylamasıyla görevden düşürülmesiyle ilgili ABD'ye yönelik suçlamalarını sürdürdü. Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han, görevden düşürülmesinin ardından ikinci mitingini Karaçi şehrinde yaptı.
Han, yaptığı açıklamada, büyük bir uluslararası komplonun Pakistan'a karşı gerçekleştirildiğini söyleyerek, hiçbir ülkeye karşı olmadığını ve insanlığın yanında durduğunu belirtti.
KİMSEYE KÖLE OLMAK İSTEMİYORUZ
Tüm ülkelerle dostça ilişkiler kurmak istediğini vurgulayan Han, bununla birlikte kimseye köle olmak istemediklerini kaydetti.
Han, görevden düşürülmesini komplo olarak nitelendirerek, bunun Pakistanlıların yabancı güçler için köleleştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.
HIRSIZLAR GERİ DÖNDÜ
"Bu komplo ile iktidara gelen Başbakan Şahbaz Şerif'in" ABD tarafından kendilerine dayatıldığını dile getiren Han, "Şerif ailesinin 30 yıldır ülkeyi yağmaladığını ve hırsızların geri döndüğünü" iddia etti.
ABD'NİN İSLAMABAD BÜYÜKELÇİLİĞİNDE GÖRÜŞÜLDÜĞÜ İDDİASI
Han, 3-4 ay önce ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğinde muhalefet partisi üyeleri, kendi partisinden kopan milletvekilleri ve gazetecilerle ABD'li yetkililerin buluştuğunu iddia etti.
Bu görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun İslamabad'ın Washington Büyükelçisi ile görüştüğünü belirten Han, Lu'nun güven oylaması meselesini önceden bildiğini öne sürdü.
Han, Lu'nun Pakistan'ın Washington Büyükelçisi'ni tehdit ettiğini ve kendisine karşı güven oylaması başarılı olmazsa Pakistan için kötü olacağını söylediğini savundu.
ABD'ye yönelik suçlamalarının ardından kalabalığa seslenen Han, bunun bir komplo olup olmadığını sorguladı.
HAN, ABD'YE SESLENDİ
Han, eski Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri'nin tehdit mektubu meselesini öğrendikten sonra güven oylaması oturumunu ertelediğini anımsattı.
Anayasa Mahkemesinin güven oylamasının yapılması yönündeki kararını hatırlatan Han, bu kararı kabul ettiklerini çünkü ellerinin bağlandığını söyledi.
Han, güven oylamasının gerçekleşeceği gün mahkemelerin kapılarının açıldığını anımsatarak, "Ben ne suç işledim ki mahkemeler gece saatinde açıldı." diye konuştu.
ABD'ye seslenen Han, "ABD'ye soruyorum, sizin benimle ne sorununuz var?" dedi.
ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI
Han, halktan sokakları, caddeleri ve şehirleri doldurmalarını isteyerek, "Bu komployu kabul ederseniz çocuklarınız sizi affetmeyecek." şeklinde konuştu.
Hükümetin partilerin yurt dışı kaynaklarına ilişkin davalarla PTI'yı siyaset sahnesinin dışına atmaya çalıştığını belirten Han, adil bir yargılama için mahkemenin diğer siyasi partilerle PTI'nın konuya ilişkin davalarını birlikte görmesi gerektiğini kaydetti.
Han ayrıca hükümete erken seçim çağrısını yineledi.
KARAÇİ MİTİNGİ FARKLI ŞEHİRLERDEN TAKİP EDİLDİ
Han'ın Karaçi'deki mitingi ülkenin çeşitli şehirlerinde PTI destekçileri tarafından da takip edildi.
Başkent İslamabad'daki Fatma Cinnah Parkı'nda yüzlerce kişi, Han'ın Karaçi mitingini hazırlanan dev ekrandan izledi.
Burada toplanan eski Başbakan Han'ın destekçileri, PTI liderinin görevden düşürülmesinde rol alan diğer siyasi partilere karşı slogan attı.
İMRAN HAN HÜKÜMETİ DÜŞMÜŞTÜ
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.
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