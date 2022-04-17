Dört ay önce ABD Pakistan’daki muhalefet parti üyeleriyle buluştu mu? Pakistan’da İmran Han ABD’ye seslendi: Benimle ne sorununuz var?

ABD'NİN İSLAMABAD BÜYÜKELÇİLİĞİNDE GÖRÜŞÜLDÜĞÜ İDDİASI

Han, 3-4 ay önce ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğinde muhalefet partisi üyeleri, kendi partisinden kopan milletvekilleri ve gazetecilerle ABD'li yetkililerin buluştuğunu iddia etti.

Bu görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun İslamabad'ın Washington Büyükelçisi ile görüştüğünü belirten Han, Lu'nun güven oylaması meselesini önceden bildiğini öne sürdü.

Han, Lu'nun Pakistan'ın Washington Büyükelçisi'ni tehdit ettiğini ve kendisine karşı güven oylaması başarılı olmazsa Pakistan için kötü olacağını söylediğini savundu.

ABD'ye yönelik suçlamalarının ardından kalabalığa seslenen Han, bunun bir komplo olup olmadığını sorguladı.