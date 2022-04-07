Petrol fiyatları düşüşe geçti: Brent petrolün varil fiyatındaki iniş sürüyor
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle zirve yapan petrol fiyatları 101,81 dolara kadar geriledi. Bu gerilemede ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya karşı aldığı yeni yaptırımların etkisi olduğu belirtiyor. İşte detaylar...
Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası tavan yapan brent petrol fiyatları düşmeye başladı.
Brent petrolün varili, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını açıklamasının ardından uluslararası piyasalarda 101,81 dolara kadar geriledi.
YÜZDE 4,5 DÜŞTÜ
Dün günü 106,64 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 23.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,5 düşüşle 101,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,02 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlar, IEA'nın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü daha kullanıma açacağını açıklamasının ardından düştü.
IEA Başkanı Fatih Birol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, piyasaya sürülecek 120 milyon varilin 60 milyon varilinin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını kaydetti.
Birol, diğer üye ülkelerin ne kadar katkıda bulunacağına ilişkin ayrıntıların en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.
RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIM KARARLARI
İngiltere'nin Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın tüm varlıklarını dondurması ve İngiliz firmalarının Rusya'ya tüm yeni dış yatırımlarını yasaklanmasına ilişkin kararı da fiyatlardaki düşüşü hızlandırdı.
2022'nin sonuna kadar İngiltere, Rus kömür ve petrolüne olan tüm bağımlılığını sona erdireceğini ve sonrasında ise mümkün olan en kısa sürede gaz ithalatını sonlandıracağını duyurdu. Ayrıca gelecek haftadan itibaren Rusya'nın petrol üretme ve ihraç etme kabiliyetini azaltmak amacıyla önemli petrol arıtma ekipmanları ve katalizörlerinin ihracatının yasaklanacağı bildirildi.
Öte yandan Rusya için önemli bir gelir kaynağı olan demir-çelik ürünleri ithalatı da yasaklanırken, 8 oligark daha yaptırım listesine eklendi.
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