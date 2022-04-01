Japonya ve Kuzey Kore arasında ipler iyice gerildi! Ek yaptırım kararı

KUZEY KORE'YE SOMUT ADIM ÇAĞRISI

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, sabah saatlerinde kabine toplantısında onaylanan ve aynı gün yürürlüğe girecek olan yeni yaptırımın, Japonya'nın Kuzey Kore'yi içeren sorunları etraflıca bir şekilde çözme çabalarının bir parçası olduğunu söyledi. "Japonya, Kuzey Kore'yi nükleer ve füze geliştirme programı ile geçmişte Pyongyang tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorunlarını çözmeye yönelik somut adımlar atmaya çağırıyor" diyen Matsuno, söz konusu sorunların çözümü için her türlü çabayı göstereceklerini yineledi. Bir meclis oturumunda Kuzey Kore sorununun çözümü için uygulanacak yeni yaptırımlara atıfta bulunan Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise "Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlarken, bilgi toplamak ve süreci izlemek için gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.